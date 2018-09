Nuova residenza a Humanitas University

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Humanitas University apre le porte della Mario Luzzatto Student House: si tratta di una residenza universitaria che completa il modello educativo dell'Università fondata dall'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano), "basato sull'integrazione tra didattica, ricerca e clinica". La nuova residenza sarà gestita da Camplus, primo provider di housing per studenti universitari in Italia.

La Student House si trova a Pieve Emanuele, in un Campus universitario che si estende su 20mila mq. Sono 240 i posti letto, in alloggi con camere singole o doppie, che saranno disponibili a ottobre con l'inizio dell'anno accademico.

Ci saranno anche "tanti spazi comuni dove fare networking - raccontano i suoi realizzatori - e condividere i momenti più emozionanti della vita da studenti. Inoltre, Camplus metterà a disposizione anche servizi ad alto valore aggiunto come percorsi di formazione ed eventi di intrattenimento, in grado di accompagnare e supportare gli universitari durante il periodo di studio".