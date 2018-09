Jannsen in rosa, 43% dipendenti donna

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Sono numeri 'rosa' quelli di Janssen Italia, unica azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson che ha partecipato alla quinta edizione del festival 'Il tempo delle donne', organizzato alla Triennale di Milano dal quotidiano Corriere della Sera. Il 43% dei 1.221 dipendenti dell'azienda è donna. Una quota rosa che è costante nei diversi settori: il 60% del board dei direttori dell'azienda è composto da professioniste, mentre il 77% delle dipendenti è impegnato in attività di ricerca.

Per valorizzare il talento femminile, l'azienda adotta anche politiche di selezione del personale che garantiscano il corretto bilanciamento di candidature tra donne e uomini e un'equa retribuzione. Tra le iniziative per contrastare le differenze di genere e contro la violenza verso le donne anche la JC Band, la banda rock capitanata dall'amministratore delegato Massimo Scaccabarozzi, formata da dipendenti, che ha destinato i proventi delle esibizioni allo 'Sportello Artemisia'.