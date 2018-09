Jannsen, a dipendenti benefit su misura

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Benefit 'sartoriali' e su misura per i dipendenti e il 'Parental Project', un aiuto dedicato ai genitori (sia per le mamme sia per i papà) che aggiunge al periodo di maternità standard due mesi retribuiti al 100%. Con queste politiche aziendali Janssen Italia, azienda farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson, punta a coniugare la sfera professionale dei suoi dipendenti con quella privata.

"Metteremo a disposizione un budget, ancora da definire - hha spiegato Tiziana Reina, direttore delle risorse umane di Janssen, unica azienda farmaceutica che partecipa alla quinta edizione del festival 'Il tempo delle donne', organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano - con cui ognuno potrà scegliere tra diversi servizi" come il rimborso per le spese scolastiche dei figli o abbonamenti in palestra, cinema, viaggi ma anche buoni pasto, abbonamenti ai mezzi pubblici e carte carburante. "Anche questo è un modo per valorizzare la diversità attraverso un servizio", ha chiarito il direttore.