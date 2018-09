Emporio Armani sfila all'hangar Linate

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Sfileranno all'hangar dell'aeroporto di Linate il 20 settembre le collezioni Emporio Armani uomo e donna per la prossima primavera-estate. "L'aeroporto - dice Giorgio Armani - è un luogo dal grande potere simbolico: senza barriere, rappresenta l'apertura verso l'esterno, verso il mondo. È il luogo di partenza per conoscere e scoprire, e al quale si torna dopo aver vissuto innumerevoli avventure. Mi piaceva l'idea di organizzare l'evento proprio nello stesso hangar sul quale dal 1996 campeggia la scritta Emporio Armani, sormontata dall'inconfondibile logo dell'aquila: un'immagine iconica che accompagna e accoglie le migliaia di viaggiatori in partenza o in arrivo in città". Tra i 2300 invitati all''Emporio Armani Boarding', anche i vincitori di un contest speciale che si svolgerà come un gioco in tutta la città. L'evento è accompagnato da una capsule collection Emporio Armani Boarding: felpe, T-shirt e accessori a tema, in vendita dal 13 settembre.