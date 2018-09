Starbucks apre a Milano, festa in piazza

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Ricorda la magica fabbrica del cioccolato dell'omonimo film il primo mega store di Starbucks in Italia, la Reserve Roastery, che aprirà domani a Milano, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25 mila negozi nel mondo, ha scelto il capoluogo lombardo per il debutto italiano, che il fondatore e presidente emerito della società, Howard Schultz, aspettava da anni. Nel mondo ci sono solo altre due Starbucks Reserve Rostery come quella italiana, a Seattle e a Shangai. La multinazionale americana sbarca in Italia "con il massimo rispetto per la vostra cultura del caffè". Il locale, di 2.300 metri quadrati, ha sede nello storico ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio. Sono 300 i dipendenti e tra di loro ci sono anche lavoratori appartenenti a categorie protette. Questa sera ci sarà una festa esclusiva, con circa 400 invitati, e le esibizioni di cantanti e ballerini dell'Accademia del teatro alla Scala.