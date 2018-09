Sequestrata cancelleria scolastica

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Oltre 3 milioni di prodotti irregolari destinati alla vendita, ritenuti "non sicuri", e recanti il marchio "Made in China", sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia. Tra gli oggetti posti sotto sequestro la maggior parte sono prodotti per la cancelleria scolastica.

I militari della Tenenza di Desenzano del Garda (Brescia), in particolare, hanno individuato a Calcinato (Brescia), un magazzino riconducibile a un cinese in cui era depositata un'ingente quantità di prodotti privi di istruzioni in lingua italiana e delle prescrizioni necessarie sul loro corretto utilizzo, come prevede il Codice etico del commercio. MOlto anche il materiale pericoloso per la scarsa qualità dei componenti. Il titolare dell'attività è stato denunciato per frode in commercio.