Prima corteggia e poi rapina donna,preso

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un ecuadoriano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina e violenza sessuale nei confronti di una peruviana di 52 che ha aggredito all'interno di una camera d'albergo in via Cagnoni, a Milano. Hemilton S.S., con precedenti, è stato bloccato attorno alle 22.30 di ieri mentre tentava di scappare da una finestra al piano terra dopo la chiamata del portiere della struttura preoccupato per le urla di aiuto della donna. Quest'ultima ha raccontato agli agenti di aver conosciuto l'ecuadoriano qualche ora prima mentre cenava con un'amica. Il 35enne, che conosceva l'altra donna, ha corteggiato la peruviana e l'ha convinta a seguirlo in albergo dove le ha chiesto di pagare la stanza, ottenendo un netto rifiuto. Nonostante ciò i due si sono spogliati, ma e a un certo punto il 35enne ha detto di non trovare il portafogli e ha accusato la donna di averglielo rubato. È scoppiata una lite durante la quale l'uomo ha preso il portafogli della sudamericana e l'ha molestata sessualmente.