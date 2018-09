Mediaset: Fnsi e Alg, un incontro per Radio Montecarlo

"Dopo mesi di incertezze ieri è stato ufficializzato il passaggio del 100% del pacchetto azionario di RMC Italia Spa - che edita Radio MonteCarlo - al gruppo Mediaset. Fnsi e Alg chiederanno nei prossimi giorni un incontro con la nuova proprietà affinché vengano valorizzate tutte le professionalità dei giornalisti di Radio MonteCarlo". Lo si legge in una nota congiunta Fnsi-Alg nell'ottica della "difesa e dalla valorizzazione del suo ruolo informativo e dalla difesa dei posti di lavoro" già espresse nei mesi scorsi. "L'ufficializzazione - si legge in una nota congiunta Fnsi - Alg - è avvenuta senza che la vecchia proprietà ne abbia dato preventivo annuncio al sindacato, malgrado la Federazione Nazionale della Stampa e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti avessero chiesto a inizio estate un incontro per parlare degli scenari e delle prospettive. Al gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi ora il compito di sviluppare e investire nella Radio: un'emittente storica e universalmente conosciuta grazie anche alla redazione che da anni ne cura l'informazione".