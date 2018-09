Fondi per casa genitori piccoli pazienti

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Una casa intitolata a Fabrizio Frizzi per ospitare i genitori di piccoli pazienti che arrivano da fuori Milano e sono ricoverati in strutture ospedaliere del capoluogo lombardo. È già in corso la raccolta fondi per il progetto lanciato a Roma durante la presentazione di "Dal buio alla luce con la forza della preghiera", il libro con cui Vittore De Carli, giornalista e volontario Unitalsi, edito dalla Libreria editrice vaticana, ha raccontato la sua drammatica storia.

Anni fa rimase in coma per 47 giorni, la sua ripresa fu lunga e laboriosa ma, una volta superata la crisi, ha deciso di impegnarsi per gli altri. Oltre che acquistando il libro si può contribuire alla realizzazione della casa con un bonifico a Unitalsi Lombardia IBAN IT 44J0521601630000000013321, causale 'Progetto dei piccoli-Casa di accoglienza".