Bernabei, mia evoluzione nella normalità

(ANSA) - MILANO, 6 SET - S' intitola 'Senza filtri' il nuovo album firmato da Alessio Bernabei e in uscita domani. Il secondo capitolo discografico dell'ex Dear Jack è stato anticipato dal singolo 'Ti ricordi di me?' e arriva ad un anno di distanza dal precedente album da solista, 'Noi siamo infinito'.

"Ho sempre cercato di mostrarmi per quello che sono - ha spiegato Bernabei - ben consapevole del fatto che questo possa rappresentare un vantaggio ma anche uno svantaggio. Oggi mi sento in evoluzione nella mia normalità e non mi infastidisce quando ancora mi chiamano Caro Jack".