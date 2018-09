Autopompa pompieri si scontra con auto

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Un uomo di 55 anni è stato trasportato in ospedale dopo lo scontro della propria vettura contro un'autopompa dei vigili del fuoco che stava attraversando a sirene spiegate l'angolo tra via Cena e viale Mugello, a Milano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15, il mezzo di soccorso stava procedendo a velocità sostenuta per raggiungere un intervento. Il 55enne è stato aiutato proprio dai vigili del fuoco a bordo dell'autopompa, il 118 lo ha accompagnato al Policlinico con diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono ancora in corso i rilievi per accertare la responsabilità.