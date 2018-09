Vaccini, nessun bambino lasciato fuori

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Nessun bambino si è visto rifiutare l'ingresso al nido o alla scuola materna comunale a Milano oggi, nel giorno di riapertura delle strutture. Lo ha riferito il Comune di Milano.

Delle 600 famiglie con bambini fino a sei anni non ancora a posto con la documentazione a cui l'Amministrazione aveva inviato una mail di avviso, circa due terzi si è messa in regola. In un solo caso, per quanto risulta a Palazzo Marino, i genitori hanno insistito per l'ingresso al nido nonostante non avessero presentato la documentazione ma se ne sono poi andati.