Uomo muore investito da tram a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Un uomo è morto, stamani prima dell'alba, in un incidente stradale avvenuto a Milano che ha visto coinvolti un tram e un pedone. Ancora da ricostruire, al momento, l'esatta dinamica, tanto che non è possibile stabilire, al momento, se a causare la morte del passante sia stato l'investimento o un precedente malore.

E' accaduto alle 5.10 in via Giovanni Battista Grassi, nella piazzetta dove si trova il capolinea di Roserio del tram 12, nei pressi degli ingressi dell'Ospedale Sacco. Secondo quanto riferito da Atm l'autista del mezzo, che circolava molto lentamente proprio perché in manovra, si è trovato un uomo a terra, e lo ha travolto senza nemmeno riuscire a frenare. La Polizia Locale, che sta compiendo gli accertamenti, pensa che si tatti di un clochard di circa 50 anni. Atm ha precisato che tra Roserio e piazza Santorre di Santa Rosa per le linee 1 e 2 è attivo un servizio sostitutivo di trasporto con autobus. Le linee '1' e '12' hanno subito alterazioni fino circa alle 9.