Uccide i figli: pm, vada a processo

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Il pm di Mantova Andrea Ranalli ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonella Barbieri, la trentanovenne di Suzzara che lo scorso 7 dicembre ha prima soffocato la figlia Kim di due anni, ed ha poi accoltellato il fratellino Lorenzo di cinque e infine ha tentato il suicidio.

Dopo l'omicidio della bambina in casa, la donna portò in auto il figlio verso Luzzara (Reggio Emilia). Quando la macchina si è impantanata nella golena del Po ha accoltellato lui, a morte, e se stessa.

Antonella Barbieri si trova ora al Rems (l'ex ospedale psichiatrico giudiziario) di Castiglione delle Stiviere.

Nessuna richiesta di rinvio a giudizio invece per il marito Andrea Benatti, che era stato indagato per omessa custodia. La sua posizione è stata stralciata.