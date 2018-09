Parchi e giardini a MilanoPiùVerde

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Rigenerare la città attraverso il miglioramento degli spazi verdi e la riqualificazione dei giardini privati: è questo l'obiettivo di "MilanoPiùVerde", la prima rassegna dedicata a parchi e giardini fioriti, promossa da Assofloro Lombardia insieme a Coldiretti Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Symbola.

Il progetto, come spiega in una nota la Coldiretti regionale, partirà il 28 settembre all'interno della Green Week con una conferenza sul ruolo delle aree verdi private nello sviluppo sostenibile delle città, mentre il 15 ottobre è in programma un convegno sul contributo di parchi e viali alberati alla qualità della vita. Ci saranno anche un concorso pubblico dedicato alla riqualificazione di parchi e terrazzi e una serie di percorsi alla scoperta dei giardini "segreti" di Milano.

Inoltre servirà per pubblicizzare il cosiddetto"bonus verde", il credito di imposta per il verde urbano per abitazioni private e condomini approvato dallo scorso governo.