Minaccia parenti e incendia auto

(ANSA) - BRESCIA, 5 SET - Attimi di paura a Nuvolera, in provincia di Brescia, per una lite in famiglia. Un uomo è entrato nell'abitazione del padre armato di coltello e fucile e ha minacciato alcuni parenti presenti.

L'uomo è poi uscito dalla casa e ha dato fuoco a una vettura e a un furgone di proprietà del fratellastro. L'uomo si trova ora in caserma dei carabinieri, dove si sarebbe recato portando con sé le due figlie piccole.