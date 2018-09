Maltempo, chiesto stato di emergenza

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli di decretare lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo che ha colpito la regione tra maggio e agosto, interessando quasi tutte le province. Il risarcimento chiesto dalla Regione al Governo ammonta a 37 milioni di euro.

"Sono stati stimati in totale all'incirca 12 milioni di danni alle infrastrutture, quasi 10 milioni al territorio, 6,4 milioni a privati, 7 milioni ad attività commerciali, industriali e artigianali", spiega l'assessore regionale al Territorio Pietro Foroni, ricordando che la Regione ha messo "immediatamente in campo risorse pari a 4,2 milioni di euro". La provincia più colpita - specifica una nota - è stata quella di Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (oltre 3 milioni), Pavia (quasi 2,5 milioni) e a seguire, con danni di entità minore, tutte le altre.