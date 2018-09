Violenze, seimila donne chiedono aiuto

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Sono 5.892 le donne che nel 2017 si sono rivolte ad uno dei 49 centri antiviolenza attivo in Lombardia, 648 in più rispetto al 2016 e 1.575 in più rispetto al 2015. È quanto emerge dal terzo rapporto sul fenomeno, il primo - evidenzia una nota della Regione Lombardia - realizzato con il nuovo sistema informativo dell'Osservatorio Regionale antiviolenza.

Secondo l'assessore regionale alla Famiglia Silvia Piani, "appare sempre più evidente che il rafforzamento della copertura territoriale delle reti antiviolenza e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica stanno influendo sulla crescita del numero delle donne che rompono la spirale della violenza rivolgendosi a noi". La "nota dolente", sottolinea tuttavia l'assessore, "è la diffusione del fenomeno e la constatazione di quanto rimanga ancora da fare in termini di prevenzione".