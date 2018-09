Test di Medicina a Milano, code all'alba

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Soi sono svolti al Forum di Assago i test di ammissione per l'accesso al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano. Già poco dopo le 7, gli iscritti all'esame (si sono presetati in 3,.370) erano presenti e hanno sostenuto la prova al Forum di Assago 3.337 candidati erano in coda ai cancelli del palazzetto, divisi tra i diversi accessi e in ordine alfabetico. Per molti di loro, quello di oggi non è il primo tentativo: "E' la terza volta che provo il test di Medicina - spiega un 21enne - sono già iscritto ad odontoiatria, ma riprovo". "Questa sarà l'ultima, però", ha aggiunto lo studente con un sorriso amaro. Dice di essere "disgustato da questi test che non premiano la conoscenza" e "vanno solo a fortuna". Sul numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari non sono mancate le polemiche: pochi minuti prima dell'ingresso dei candidati e dell'inizio della prova, un gruppo di militanti del Fronte della Gioventù Comunista ha srotolato uno striscione con la scritta "Test d'ingresso: una selezione di classe".