Si vuole separare e accoltella marito

(ANSA) - NUORO, 4 SET - Prima l'annuncio di volersi separare dal marito, poi la lite tra i coniugi sfociata in una coltellata all'uomo. Il fatto è accaduto a Tortolì, in Ogliastra.

Un uomo di 45 anni, originario del Sarcidano, nella Sardegna sud-orientale, è stato ferito a un braccio dalla moglie di 40 anni, originaria del Comasco. La donna è stata denunciata e il Pm della procura di Lanusei ha chiesto l'allontanamento della 40enne dalla casa familiare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tortolì per una lite familiare. Durante la discussione sull'imminente rottura del rapporto, sfociata presto in un furibondo alterco, La donna ha sferrato un fendente al marito con un coltello da cucina con una lama di 16,5 cm, provocandogli una ferita di un centimetro e mezzo. L'uomo è stato medicato ma non è in pericolo di vita.