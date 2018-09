A S.Vittore guida diritti-doveri detenuti

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Arriva la seconda edizione della 'Guida ai diritti e ai doveri dei detenuti', realizzata con il contributo dell'Osservatorio carcere dell'Unione Camere penali italiane. Sarà presentata ai detenuti, come si legge in un comunicato della Camera penale di Milano, martedì 11 settembre nel carcere milanese di San Vittore.

La guida è stata redatta a cura della Commissione di studio 'Il carcere possibile' onlus della Camera penale di Napoli, con la collaborazione del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania. E vuole fornire "a coloro che sono ristretti ed ai loro familiari uno strumento per orientarsi in carcere, al fine di affrontare una detenzione consapevole dei diritti riconosciuti e delle regole da rispettare".