Esondazione Seveso, indagati ex sindaci

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Gli ex sindaci di Milano Giuliano Pisapia e Letizia Moratti, l'ex Governatore lombardo Roberto Formigoni e altre cinque persone, tra cui Marco Granelli, ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, e l'ex assessore milanese e ora assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato, hanno ricevuto oggi un'informazione di garanzia con contestuale avviso di conclusione delle indagini, che prelude di solito alla richiesta di rinvio a giudizio, nell'inchiesta della Procura di Milano sulle esondazioni del fiume Seveso nella zona nord della città nel 2014.

Tra i destinatari dell'atto figurano anche l'ex assessore ed ex presidente del Consiglio regionale lombardo Davide Boni e l'ex assessore lombardo Daniele Belotti. L'inchiesta del pm Maura Ripamonti, col coordinamento del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, era scattata nel 2015 per l'ipotesi di reato di disastro colposo.

Danni "a strutture ed infrastrutture pubbliche, imprese, abitazioni" per un totale di circa 178 milioni di euro. E' la cifra complessiva contestata, a vario titolo, nell'avviso di conclusione delle indagini alle 8 persone, tra cui gli ex sindaci di Milano Giuliano Pisapia e Letizia Moratti, indagate per inondazione colposa nell'inchiesta, scattata nel 2015 e chiusa oggi dai pm milanesi, per una serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord della città, nel quartiere Niguarda.