Esondazione Seveso '14,indagato Granelli

(ANSA) - MILANO, 4 SET - "Oggi ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano un'informazione di garanzia e un avviso di conclusione delle indagini per un reato colposo in relazione alle esondazioni del Seveso del 2014, in qualità di assessore alla protezione civile del Comune di Milano": così ha annunciato su Facebook Marco Granelli, ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano.

"Ho massima fiducia nell'operato della Magistratura, che sta svolgendo le indagini su un tema così importante per la città di Milano" ha assicurato aggiungendo che il suo impegno sul Seveso "è sempre stato massimo.