Yara: 4/a edizione del torneo di calcio

(ANSA) - MILANO, 3 SET - "I 'pulcini', la personificazione della passione semplice e pura per il calcio, e noi teniamo a far venire fuori la purezza dei nostri figli": con queste parole Fulvio Gambirasio ha presentato questo pomeriggio a Palazzo Pirelli la quarta edizione del torneo nazionale 'La passione di Yara', in memoria della figlia.

La competizione di calcio a 7, riservata alla categoria 'pulcini', è in programma per domenica prossima a Valbrembo, in provincia di Bergamo. A sfidarsi saranno 16 squadre di livello locale e di spessore nazionale, tra le quali Inter, Juventus, Atalanta e Torino, con un memorial, sabato, per Emiliano Mondonico. "Quello che è accaduto – ha detto - non deve intaccare il lavoro dell'associazione, quando i progetti della Passione di Yara diventeranno più importanti del suo destino, allora noi avremo vinto".