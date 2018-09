In fiamme bar nel Pavese, due feriti

(ANSA) PAVIA, 3 SETT - Due persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, in un incendio che si è sviluppato questa notte in un bar a Marcignago (Pavia). Le fiamme, provocate da un corto circuito, hanno provocato seri danni al locale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Pavia. In quel momento, poco prima dell'una di notte, nel bar si trovavano 13 persone. Il titolare del locale e un cliente sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate nell'incendio. A scopo precauzionale sono state evacuate 15 famiglie che vivono nel palazzo dove è ubicato il bar: potranno tornare a casa una volta completati gli accertamenti sull'immobile.