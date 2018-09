Carabinieri, cambio al vertice lombardo

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Avvicendamento al vertice del'Arma dei Carabinieri in Lombardia. Oggi, all'interno della caserma 'Ugolini', alla presenza del Comandante interregionale Carabinieri 'Pastrengo' generale di corpo d'armata Gaetano Maruccia, il generale di divisione Teo Luzi, nominato capo di Stato Maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, ha ceduto il comando della Legione Carabinieri Lombardia al generale di brigata Antonio De Vita. In mattinata il neo comandante ha partecipato alle commemorazioni in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alle massime cariche istituzionali.