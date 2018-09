Cade da scala, trovato dopo 2 giorni

(ANSA) - BRESCIA, 03 SET - Da due giorni non rispondeva al telefono e questa mattina l'hanno trovato agonizzante a terra nello scantinato di un'attività commerciale dove stava eseguendo dei lavori. È accaduto a Brescia. Un uomo di 76 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale e ora si trova nel reparto di rianimazione. La vittima è caduta da una scala mentre stava effettuando dei lavori per conto dell'azienda del figlio che è stato il primo a lanciare l'allarme e a trovare il genitore dopo aver chiamato Polizia e vigili del fuoco.