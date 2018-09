Anche a Milano ricordo di Dalla Chiesa

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Milano ha ricordato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da un attentato mafioso 36 anni fa, con una cerimonia che si è tenuta in piazza Diaz, sede del monumento dedicato ai carabinieri. Alla deposizione delle corone hanno partecipato il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, il questore, Marcello Cardona, l'assessore alle Politiche sociali della Regione Lombardia, Stefano Bolognini e i vertici dell'Arma dei carabinieri. "Credo che in tutti noi ci sia un po' di nostalgia verso persone che, in un momento in cui tutti sono coraggiosi con le parole dietro a una tastiera, preferivano i fatti - ha detto il sindaco Sala ricordando la figura del generale Dalla Chiesa, ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo -. Per cui sono figure guida importantissime per la città. Certamente anche per me".