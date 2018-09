Accoltellato, si cala dal decimo piano

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Per sfuggire all'uomo che lo aveva ferito con due fendenti, un marocchino di 19 anni si è calato dal balcone di un appartamento al decimo piano di via Mar Nero a Milano, a quello del piano inferiore per poi scappare in strada nella notte di ferragosto. A lanciare l'allarme una telefonata dei condomini che avvisavano della presenza del ferito. Il giovane è stato trovato in via Anselmo da Baggio e portato in ospedale in gravi condizioni.

Nel frattempo il suo aggressore, un italiano di 46 anni, si è presentato al commissariato di Lorenteggio dicendo di aver commesso un omicidio. Di quanto successo, a suo dire durante un festino a base di droga, ha però dato una versione con diverse lacune. E ha cancellato alcune prove. Non è stato ad esempio possibile trovare l'arma, anche se nell'appartamento la scientifica ha recuperato il fodero di un pugnale ricurvo compatibile con le ferite riportate dal ragazzo. L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio.