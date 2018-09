A Milano aperitivo "digital detox"

(ANSA) - MILANO, 03 SET - A Milano arriva l'aperitivo 'digital detox', cioè senza cellulare. L'iniziativa, che si terrà in diversi locali della città il 12, 19 e 26 settembre, è nato all'interno del progetto 'Smart Break', per l'uso consapevole dei media digitali, ideato dalla psicologa Monica Bormetti. Durante le tre date dell'aperitivo senza cellulare le persone saranno invitate a godersi un bicchiere di vino e delle chiacchiere in compagnia lontane dallo schermo dello smartphone, e quindi dalle notifiche delle mail, dei social network e dei messaggi, e a riflettere sull'impatto del cellulare nelle loro vite. I locali partecipanti esporranno sui tavoli il materiale informativo del progetto e proporranno ai clienti di lasciare il telefono lontano, in modalità silenziosa, aereo o addirittura spento, in tasca o in borsa. Chi lo desidera potrà lasciarlo anche negli appositi box porta cellulare.