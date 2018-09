Malore arbitro durante match, salvato

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Si è accasciato a terra durante la partita, ma è stato subito rianimato con un defribillatore automatico che gli ha salvato la vita. E' successo questo pomeriggio al campo sportivo Mario Riboldi, in via XXV aprile, a Renate, in Brianza. Vittima del malore, l'arbitro del match, un uomo di 64 anni, colto da arresto cardiaco mentre era sul campo da gioco.

Subito i presenti hanno preso il defibrillatore e lo hanno rianimato sul posto. L'elicottero del 118, arrivato anche con un'ambulanza, ha poi trasportato l'uomo all'ospedale di Vimercate, dove ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.