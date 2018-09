Ferrari nera Ps e auto storiche a Monza

(ANSA) - MONZA, 2 SET - La "pantera" della Polizia di Stato, una Ferrari 250 Gt/e aprirà la parata dei piloti di F1 prima dell'inizio della gara. Guidata dall'ispettore capo Loris Savia, sarà l'unica auto storica non guidata dai campioni della velocità. Classe 1962, 12 cilindri, la vettura è stata soprannominata la "pantera nera" perché fu l'unica Ferrari nera in uso alla Polizia a partire dagli anni '60.

"Per guidarla i poliziotti fecero un corso a Maranello - ha raccontato Savia - e il noto maresciallo Armando Spatafora risultó il migliore è gli fu affidata l'auto, in dotazione alla Questura di Roma dal 1963 al 1973".

Insieme alla Ferrari, per la coloratissima sfilata pre gara dei piloti, Aci ha organizzato la presenza di numerose auto storiche "molte delle quali provenienti dal museo Nicolis, difficili da reperire perché tutte del periodo", come ha precisato Carlo Forni di Aci storico.