Camerieri e Special Queen a partenza Gp

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Spettacolo sulla griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Monza, con due iniziative ideate da Heineken. A pochi minuti dall'inizio della gara 20 camerieri, i 'Grid Waiters', si sono affiancati ai piloti e ai team posizionati sulla griglia di partenza, per offrire simbolicamente a ciascuno di loro Heineken 0.0, la nuova birra analcolica. Un'iniziativa attraverso cui l'azienda, global beer partner della Formula 1, ha lanciato il messaggio dell'importanza di un consumo responsabile. Il messaggio è forte e inequivocabile: quando guidi non bere, è concessa solo la birra analcolica. Proprio un ex pilota, il campione del mondo Nico Rosberg, è il protagonista della campagna Heineken per la promozione del consumo responsabile 'When You Drive, Never Drink'. Ogni anno l'azienda dedica a questo impegno almeno il 10% del budget di comunicazione del brand Heineken.

Poi sono entrate sulla pista tre 'Special Queen', vestite con uno dei colori che compongono la bandiera italiana, per il Va Pensiero.