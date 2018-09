Aldo dice 26x1 occupa stabile a Sesto

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Nella notte oltre un centinaio di attivisti del residence sociale 'Aldo Dice 26x1' hanno occupato uno stabile, di proprietà Alitalia, a Sesto San Giovanni in Piazza Don Mapelli. Lo ha reso noto il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, in una nota. L'edificio era già stato occupato negli anni scorsi dal collettivo. Secondo la ricostruzione del sindaco "pur di entrare nello stabile questi professionisti delle occupazioni, quasi tutti stranieri, hanno aggredito con violenza i pochi rappresentanti delle forze dell'ordine presenti sul posto all'entrata dell'edificio". Un agente della polizia locale sarebbe stato colpito alla schiena rimanendo contuso, secondo quanto ha spiegato il primo cittadino di Sesto.

"Chiediamo - ha commentato Di Stefano -.con forza a Questura e Prefettura di intervenire nelle prossime ore per liberare l'edificio, identificando e denunciando gli organizzatori del blitz. Auspichiamo l'intervento del ministro Salvini per ripristinare la legalità e fermare ulteriori abusi".