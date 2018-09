Accoltella passanti, domani convalida

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Si terrà domani, davanti al gip di Mantova, l'udienza per la convalida dell'arresto per omicidio di Barbara Chmurzynska, la badante polacca di 58 anni che ieri, a Canneto sull'Oglio, ha ucciso a coltellate una donna di 54 anni, nel Museo del Giocattolo e ha ferito altre tre persone, due delle quali in strada. Sempre domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima, Paola Beretta, 54 anni.

La badante, che ai carabinieri è apparsa molto confusa dopo l'arresto, ha inizialmente fornito delle false generalità, raccontando di essere ucraina ma i controlli l'hanno smentita. I militari, coordinati dal comandante provinciale Fabio Federici, stanno ora ricostruendo nel dettaglio la vita della donna, che non da molto tempo di trovava a Canneto, per cercare di capire come sia arrivata a tanto. Dei feriti due sono stati dimessi, mentre un terzo rimane ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.