Salvini, M5S vuole Gp Imola? Viva Monza

(ANSA) - MONZA, 1 SET - "Sappiano tutti che il Governo ci tiene, e che una Formula 1 senza Monza non è nemmeno lontanamente ipotizzabile". Così il vicepremier Salvini sul futuro del Gp d'Italia, che il M5S di Bologna vorrebbe trasferire a Imola. "Siamo a Monza, viva Monza", ha commentato senza trattenere una risata. "Monza significa identità, passione, sport, economia, business - ha aggiunto Salvini dopo la visita al box Ferrari nell' Autodromo di Monza -. Abbiamo combattuto per anni quando rischiava di sparire il Gp a Monza e adesso combatteremo perché in futuro ci siano condizioni ancora migliori. Monza è passione e poi è un indotto non indifferente, sono posti di lavoro. È la storia, è la Formula 1 senza Monza non esiste". Si potrà rinnovare fino al 2022, anno del centenario? "Noi ci siamo.

C'eravamo prima come comune e come regione, ora abbiamo l'onere e l'onore di essere al governo. Sappiamo tutti che il governo ci tiene e che la Formula 1 senza Monza non è nemmeno lontanamente ipotizzabile. Arriveremo fino al 2122".