Rito suffragio per Angela Zerilli

(ANSA) - MILANO, 1 SET - Messa e corteo funebre, oggi a Corsico (Milano), per Angela Zerilli, la 58enne funzionaria della Regione Lombardia rimasta vittima del crollo del Ponte Morandi. Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per la funzione celebrata da don Domenico Sirtori, erano presenti il sindaco Filippo Errante, i parenti e i colleghi della donna, che cantava nel coro della chiesa, dove svolgeva anche del volontariato.

A portare il cordoglio dell'intera Giunta regionale, l'assessore lombardo all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, nei cui uffici la Zerilli lavorava. "Eravamo rimasti d'accordo - ha sottolineato - che subito dopo le ferie ci saremmo incontrati per approfondire alcuni progetti cui stava lavorando, ma purtroppo questo non sarà possibile". Dopo la funzione, corteo fino al cimitero di Corsico dove sono state tumulate le ceneri della donna.