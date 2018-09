Rapina farmacia con auto della moglie

(ANSA) - MILANO, 1 SET - Per rapinare una farmacia a Pieve Emanuele, nel Milanese, il 21 agosto ha usato l'auto della moglie che ha parcheggiato col motore acceso nel posto per i disabili. Dopo aver messo a segno il 'colpo' a volto scoperto e armato di coltello e aver preso mille euro, ha visto che accanto alla vettura c'era della gente e l'ha abbandonata scappando a piedi. Per i carabinieri non è stato difficile trovare casa sua, a Gratosoglio, dove c'era la moglie la quale ha raccontato che il marito, un operaio di 43 anni, incensurato, le aveva appena portato dei soldi ed era riuscito. I militari l'hanno trovato in un bar vicino, ubriaco. Non è stato fermato in quel momento ma nei suoi confronti, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari perché incensurato, eseguita oggi dai carabinieri. Ha raccontato di aver fatto la rapina perché quel giorno aveva finito i soldi e non poteva aspettare il 27 per lo stipendio. La vettura è stata sequestrata.