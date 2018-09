Salvini a Monza, rosso Ferrari è l'unico che mi piace

(ANSA) - MONZA, 1 SET - "Quello della Ferrari è l'unico rosso che mi piace, assieme a un buon vino". Così il vice premier Matteo Salvini, all'autodromo di Monza, dove ha visitato il box della scuderia di Maranello e poi assisterà alle qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1. "Sappiano tutti che il Governo ci tiene, e che una Formula 1 senza Monza non è nemmeno lontanamente ipotizzabile". Così il vicepremier sul futuro del Gp d'Italia, che il M5S di Bologna vorrebbe trasferire a Imola. "Siamo a Monza, viva Monza", ha commentato il ministro dell'Interno e leader della Lega, senza trattenere una risata. "Se domani ci sarò ancora qua, sarà in forma privata", ha aggiunto il ministro dell'Interno, che ha lasciato il circuito di Monza poco dopo la fine delle qualifiche del Gran premio di Monza, che hanno visto le Ferrari trionfare con Kimi Raikkonen, che ha ottenuto la pole position davanti a Sebastian Vettel. "È andata benissimo", il veloce commento del ministro dell'Interno, prima di salire in auto e lasciare l'autodromo.