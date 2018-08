Trovati oltre 100 kg di droga in un box

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - I carabinieri erano andati in un palazzo di Rho (Milano) per un'ordinaria notifica di una violazione del codice della strada. Hanno parcheggiato l'auto e, dai box, hanno visto uscire un'auto alla cui guida vi era un pregiudicato di 42 anni per reati di droga. L'attenzione si è quindi spostata sull'uomo che è stato controllato. Aveva con sé delle chiavi di un box del condominio. Dentro un'altra auto con un chilo e 200 grammi di cocaina e 127 chilogrammi di hashish.

E' stato arrestato e si trova nel carcere milanese di San Vittore.