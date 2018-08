Trenord, da ottobre 9 treni in più

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Entro il prossimo ottobre per i pendolari lombardi arriveranno 9 treni e venti unità di personale in più, tra macchinisti e capitreno. Lo ha annunciato l'ad di Fs, Gianfranco Battisti, al termine dell'incontro con il governatore della Lombardia Attilio Fontana sul futuro di Trenord. "Già da ottobre aggiungeremo 9 treni ed entro il 2019 altri 25", ha detto Battisti, precisando che i treni "non saranno tolti ad altre regioni" ma arriveranno da "un'ottimizzazione delle flotte non utilizzate a pieno regime".

Inoltre "stiamo lavorando per fare in modo che entro il 2019 arrivino 15 treni nuovi" ha aggiunto Battisti. "Sono soddisfatto che le nostre richieste abbiamo avuto una riposta parzialmente positiva": ha commentato Fontana.