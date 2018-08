Sequestrati 800 grammi shaboo a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Erano nascosti in un cuscino nero gli 800 grammi di shaboo, del valore di 120mila euro, sequestrati a Milano dall'Unità Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale, che la sera del 27 agosto ha arrestato per spaccio tre cittadini di origine cinese.

Erano le 18 quando gli agenti in borghese, durante un pattugliamento, hanno notato dei cittadini di origine cinese in atteggiamento sospetto in via Racconigi (zona Niguarda).

Seguendoli, hanno visto scendere da una Jaguar un uomo sempre di origine cinese che aveva con sé un cuscino nero e che, poco dopo essere entrato in uno stabile, è uscito con altre due persone di etnia cinese. Gli agenti sono dunque intervenuti e da una prima perquisizione hanno rinvenuto tre bustine di shaboo per un peso complessivo di circa 50 grammi, oltre a 200 euro in contanti e alle chiavi dell'appartamento dove i tre si sono incontrati (chiavi che durante la perquisizione sono state nascoste sotto un sedile della Jaguar).