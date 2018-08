Minacce ex, cc gli sequestrano arsenale

(ANSA) - ARCISATE (VARESE), 31 AGO - Un uomo di 44 anni è stato denunciato per minacce dai carabinieri di Arcisate, nel Varesotto, e per cautela gli è anche stato sequestrato un piccolo arsenale, detenuto regolarmente. I militari hanno verificato che l'uomo, commerciante di 44 anni, aveva minacciato ed insultato la sua ex convivente. Così, per via della normativa sulla detenzione delle armi, gli sono state sequestrati quattro fucili calibro 12, una carabina calibro 22, un revolver calibro 38 special, altre due pistole e le munizioni.