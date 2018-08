Migranti sistemano panchine a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 31 AGO - Ne hanno già sistemate 469, ma l'obiettivo è quello di arrivare a quota mille. Si tratta delle panchine di Bergamo che una ventina di richiedenti asilo ospitati nell'ex Gleno stanno ristrutturando - riverniciandole e sistemandole - nell'ambito del programma 'Io non sto in panchina', iniziativa di volontariato civico avviata in collaborazione con il Comune di Bergamo da Caritas Bergamo e Cooperativa Ruah.

Il progetto era iniziato già l'anno scorso ed entro l'anno si arriverà a quota mille panchine tra Bergamo Alta, il centro città, viale Papa Giovanni, il parco dell'Edoné a Redona, il parco Suardi, la zona dello stadio dell'Atalanta e della Conca Fiorita, quelle di Valtesse e di via Baioni, infine la zona del cimitero monumentale e via Borgo Palazzo: 469 panchine (e 6 barriere di legno) sono state rimesse in sesto da 22 richiedenti asilo (di otto nazionalità diverse), per un lavoro che proseguirà anche durante il mese di settembre.