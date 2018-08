Maltempo, saliti a Milano livelli fiumi

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - A Milano questa mattina a causa del forte maltempo sono saliti i livelli di Seveso e Lambro. Lo comunica il Comune in una nota. Intorno alle ore 10, il livello del Seveso in via Valfurva è arrivato a circa 3 metri ma si è evitata l'esondazione. Sul posto sono presenti le squadre di Polizia locale, Protezione civile e Metropolitana Milanese (MM). Resta attivo il Centro operativo comunale in via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e prosegue il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano.