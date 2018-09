Gattuso: Svolta? E' presto per parlarne

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Alla 2/a giornata non si può parlare di svolta, c'era rammarico per la sconfitta di Napoli, ma non eravamo da buttare via in quella partita. Ci sono squadre che quest'anno si sono rafforzate, lo abbiamo fatto anche noi. Forse perché ci sono io in panchina, che sono giovane, ma viene messo in discussione tutto". Così Rino Gattuso commenta a Sky la vittoria del Milan sulla Roma. "Oggi meglio la nostra mentalità, abbiamo dimostrato di saper soffrire - aggiunge l'allenatore dei rossoneri -. Non possiamo sempre comandare il gioco, dobbiamo imparare a giocare col coltello fra i denti in certe fasi della partita. La società mi ha messo a disposizione una buona rosa, con giocatori che nella passata stagione ci mancavano. Ma dobbiamo ancora migliorare. Le bandiere presenti stasera? Mi fa piacere vederle, però la carica dobbiamo trovarla in noi stessi, quando prepariamo le partite. Quest'anno si può lavorare in modo più tranquillo, dobbiamo lavorare con serietà. Ancora la squadra non è brillantissima".