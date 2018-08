F1:Vettel,abbiamo potenza per far meglio

(ANSA) - MONZA, 31 AGO - "Il bilancio della macchina non è perfetto, ma per domani possiamo lavorare, abbiamo un po' di potenza nella macchina per fare meglio, questo è importante". E' il bilancio di Sebastian Vettel, dopo la seconda prova libera del Gp d'Italia, chiusa dalle due Ferrari davanti alle Mercedes.

"Per domani vediamo se ci sarà pioggia o no, noi facciamo i nostri compiti a casa e poi vediamo - ha aggiunto il pilota tedesco della Ferrari, alla vigilia della giornata di qualifica -. Stamattina c'è stato un piccolo problema con la macchina, volevo girare ma ho dovuto mollare, dovevamo prima fare delle verifiche. Poi ho perso un po' di tempo, perché mi sono girato, ho esagerato un po'. La macchina ha funzionato bene oggi, speriamo di confermarci domani".