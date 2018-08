A bando spazi Urban Center Milano

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Il Comune di Milano mette a bando un altro spazio in Galleria Vittorio Emanuele II, e cioè i locali dell'Urban Center per cui la giunta ha approvato le linee di indirizzo della gara di assegnazione a canone di mercato. Il lotto, come spiega una nota, è di 748 mq e la base d'asta per il canone annuo è di 1.196.800 euro, calcolato sulla base dell'importo stabilito al mq dall'Agenzia delle Entrate. L'Urban Center, il centro multimediale per l'informazione e la partecipazione sui progetti di sviluppo del territorio, verrà ricollocato, più innovativo e ampio, negli spazi della Triennale all'ingresso del Palazzo dell'Arte. Per progettarlo è stato indetto un concorso in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. E' previsto il trasferimento anche per l'infopoint per i turisti.

Gli spazi che andranno a bando potranno ospitare vetrine delle eccellenze del made in Italy o internazionali, ma è stata esclusa l'attività di ristorazione.