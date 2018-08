8 migranti a Milano,protesta Forza Nuova

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sono 8 i migranti salvati dall'equipaggio della Diciotti e attualmente ospitati a Rocca di Papa che sono stati assegnati alla Diocesi di Milano e arriveranno in serata nel capoluogo lombardo. Stamattina un'equipe di operatori della cooperativa Farsi Prossimo inviata da Caritas Ambrosiana, formata da un mediatore culturale, due educatori e un autista, è partita a bordo di un'auto e un pulmino alla volta del centro di accoglienza della provincia di Roma. Gli 8 richiedenti asilo, 4 donne e 4 uomini, saranno accompagnati a Milano a Casa Suraya, centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Farsi Prossimo, dove sono già presenti altri richiedenti asilo.

Così come in altre parti d'Italia, anche a Milano Forza Nuova ha attaccato uno striscione con la scritta 'Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituitici!' davanti a una sede della Caritas Ambrosiana. "Siamo ormai all'idolatria del cosiddetto migrante!", scrive in una nota Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova.