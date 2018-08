Trovata vicino a fiume, mi hanno buttata

(ANSA) - BRESCIA, 30 AGO - Una donna di 50 anni è stata trovata questa mattina sul greto di un fiume a Lumezzane, in provincia di Brescia dai dipendenti di un'azienda vicina al corso d'acqua. La donna visibilmente sotto choc e dolorante ha riferito di essere stata gettata nel fiume da due persone nel corso della notte. È stata trasportata in ospedale dove i medici hanno riscontrato la frattura di entrambe le gambe. I carabinieri non ritengono comunque credibile questa versione. La donna, affetta da problemi di depressione, sarebbe caduta da sola rompendosi le gambe